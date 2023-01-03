Ocak ZAMMI ile Evde bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? YENİ MAAŞ LİSTESİ 2023!
Evde bakım maaşı hakkında aramalar Ocak ayı itibariyle hız kazandı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Peki, 2023 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ZAMMI ile Evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte tüm detaylar!
03.01.2023 07:38 - Son Güncelleme: 03.01.2023 07:39
Ocak zammı gündemiyle birlikte evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu merak edilip araştırılıyor. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok kalemde güncellemeye gidilecek. Net asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı ve yeni evde bakım aylığı merak konusu oldu. Peki, 2023 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ZAMMI ile Evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...
Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.