Ocak ZAMMI ile Evde bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? YENİ MAAŞ LİSTESİ 2023!

Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.