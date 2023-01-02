Ocak ayı aile destek yardımı kaç TL oldu? 2023 zamlı sosyal yardım paraları YATTI MI, ne kadar olacak? 2023 Aile destek ödeme TAKVİMİ!

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı zamlı ücretler de bu kapsamda araştırılmaya başlandı. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. Peki, Ocak ayında aile destek ödemeleri kaç TL olacak? Ocak ayında aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte son bilgiler...