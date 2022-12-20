Ocak asgari ücret zammıyla AİLE DESTEK ödemeleri kaç TL oldu? Aile destek ödemelerine zam var mı 2023? Zamlı destek ödemesi MİKTARI!

BAŞKA HAK SAHİPLERİNE BENDEN DAHA FAZLA AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YAPILMIŞ. NEDEN?

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250- TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100-TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950-TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL'nin üzerinde olup 1833,45 TL'den az olan haneler için aylık 850-TL ödenir.