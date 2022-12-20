Ocak asgari ücret zammıyla AİLE DESTEK ödemeleri kaç TL oldu? Aile destek ödemelerine zam var mı 2023? Zamlı destek ödemesi MİKTARI!
2023 yılında Aile destek yardımı ödemesi ne kadar olacak? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Henüz başvuru yapmamış olanlar da E-devlet'ten başvuru yapabilir. Gündemde asgari ücret zammının yer almasıyla birlikte aile destek ödemelerinde zam olacak mı merak ediliyor. İşte detaylar...
Asgari ücret zammıyla birlikte aile destek ödemeleri de merak edilen konulardan biri oldu. Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara 850-1250 lira arasında para veriliyor. Sosyal destek ödemelerinde ne kadar artış yaşanacağı asgari ücret gündemiyle araştırılmaya başlandı. Peki, zamlı aile destek ödemeleri kaç TL olacak 2023? Ocak asgari ücret zammıyla AİLE DESTEK ödemeleri kaç TL oldu? Aile destek ödemelerine zam var mı 2023? İşte detaylar!
AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL BİR PROGRAM, NEYİ İÇERİYOR?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.
BAŞKA HAK SAHİPLERİNE BENDEN DAHA FAZLA AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YAPILMIŞ. NEDEN?
Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:
a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250- TL ödenir.
b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100-TL ödenir.
c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950-TL ödenir.
d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL'nin üzerinde olup 1833,45 TL'den az olan haneler için aylık 850-TL ödenir.