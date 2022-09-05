Ocak 2023'te memura 16.91 zam! 4 ayın sonunda en az 11.849 TL maaş verilecek! Çocuklu + ek ödeme dahil meslek meslek 2023 Ocak memur maaş hesabı: Polis, öğretmen, doktor, asker...

TÜİK, Ağustos 2022 dönemi için enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti. Hükümetten de Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini geldi. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,91; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 16,91 oranında zam göründü. İşte Meslek meslek 2023 Ocak memur maaş hesabı: Polis, öğretmen, doktor, asker...