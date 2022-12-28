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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te EYT'lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur'lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

Ocak 2023'te EYT'lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur'lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

EYT'lilerin maaşları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Emekli ve memurların zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Bu kapsamda enflasyon farkından EYT maaşlarının da etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Öte yandan emekli maaşlarına bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyabilir? İşte SSK, Bağ-Kur, EYT'lilerin muhtemel zam tablosu...

takvim.com.tr
28.12.2022 19:49 - Son Güncelleme: 28.12.2022 19:52
Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, ilk maaşını ne zaman alacağını merak ediyor. Öte yandan EYT'lilerin maaş zammı da en merak edilen konular arasında yer aldı. Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı ek iyileştirmeyle büyüyecek. Bununla birlikte EYT'lilerin ocak zammından etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte detaylar!

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Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

EYT'LİLERİN MAAŞLARI NE OLACAK?

Buna ilişkin herhangi bir belirleme yok.

Ne kadar fazla prim öderseniz o kadar fazla emekli maaşı alırsınız. Hatta 2 bin öncesi sigorta primi yatırıldığı için aylık bağlama oranları yüksek ve bununla beraber de emekli maaşı alacaklar. Şu anda vatandaşlarımız sigorta sistemleri üzerinden emekli olursam ne kadar maaş alırım yazarak ilgili uygulama üzerinden ne kadar maaş alacaklarına bakabilirler.

Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

Erdoğan'ın "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" sözlerinin ardından, memurların ve emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı ek iyileştirmeyle büyüyecek.

Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

Bu konudaki hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, kararın zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak'tan sonra açıklanması bekleniyor.

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