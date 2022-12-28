Ocak 2023'te EYT'lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur'lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...
EYT'lilerin maaşları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Emekli ve memurların zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Bu kapsamda enflasyon farkından EYT maaşlarının da etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Öte yandan emekli maaşlarına bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyabilir? İşte SSK, Bağ-Kur, EYT'lilerin muhtemel zam tablosu...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, ilk maaşını ne zaman alacağını merak ediyor. Öte yandan EYT'lilerin maaş zammı da en merak edilen konular arasında yer aldı. Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı ek iyileştirmeyle büyüyecek. Bununla birlikte EYT'lilerin ocak zammından etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte detaylar!
EYT'LİLERİN MAAŞLARI NE OLACAK?
Buna ilişkin herhangi bir belirleme yok.
Ne kadar fazla prim öderseniz o kadar fazla emekli maaşı alırsınız. Hatta 2 bin öncesi sigorta primi yatırıldığı için aylık bağlama oranları yüksek ve bununla beraber de emekli maaşı alacaklar. Şu anda vatandaşlarımız sigorta sistemleri üzerinden emekli olursam ne kadar maaş alırım yazarak ilgili uygulama üzerinden ne kadar maaş alacaklarına bakabilirler.