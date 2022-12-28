Ocak 2023’te EYT’lilere %65 ZAM! SSK, Bağkur’lu emeklilere 5 bin 901 TL MAAŞ + İNTİBAK zammı! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

EYT'LİLERİN MAAŞLARI NE OLACAK?

Buna ilişkin herhangi bir belirleme yok.

Ne kadar fazla prim öderseniz o kadar fazla emekli maaşı alırsınız. Hatta 2 bin öncesi sigorta primi yatırıldığı için aylık bağlama oranları yüksek ve bununla beraber de emekli maaşı alacaklar. Şu anda vatandaşlarımız sigorta sistemleri üzerinden emekli olursam ne kadar maaş alırım yazarak ilgili uygulama üzerinden ne kadar maaş alacaklarına bakabilirler.