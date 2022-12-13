Ocak 2023’te Emekliye TABAN 5.345 TL, memura 10.480 TL! Maaşlar sil yeni baştan! Temmuz- Aralık 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkı ZAM TABLOSU!

Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı.