Ocak 2023'te emekli memur EYT'liye %66 ZAM + %54,6 asgari ücret etkisi! Emekliye 6.561 TL, Memura 10.770 TL MAAŞ! 3.500 TL üstü maaş alanlar...
2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin öğretmen, doktor, polis, avukat, mühendis ücretlerine etki edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari ücret emekli memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır? soruları gündeme geldi. Ocak zammı milyonlarca kişiyi etkileyecek. Öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına etkisi olacak mı, nasıl olacak sorularının yanıtları haberimizde
2023 asgari ücret zammı net 8 bin 506 lira olarak açıklandı ve toplamda %54,66'lık bir zam yapıldı. Bu gelişmeler ışığında emekli ve memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Memurların, emeklilerin Ocak zammı için yeni tahmin Merkez Bankası'ndan geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27 göründü. Peki, asgari ücret zammı ile emekli memur maaşları etkilenecek mi? 2023 emekli memur maaşları en düşük kaç TL olacak? İşte detaylar!
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olacağını açıkladı. Böylece asgari ücrette temmuza göre yüzde 54,66'lık artış yapıldı.
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Milyonların Ocak zammında son viraja girildi. Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu.
Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. 4 ayrı tahmin bulunuyor. İşte bu tahminlere göre zam oranları…
TAHMİN 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.