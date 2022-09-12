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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! %90 ARTIŞ! 6 aylık enflasyon + %8'lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Ocak 2023'te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! %90 ARTIŞ! 6 aylık enflasyon + %8'lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak ayına sayılı günler kala gözler emekli ve memur zammı ile yeni maaş tablosuna çevrildi. Enflasyon rakamlarının Ağustos ayında yıllık yüzde 80.21'e çıkmasıyla birlikte Ocak ayında emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ocak 2023 tablo tablo emekli memur asgari ücret maaşları!

takvim.com.tr
12.09.2022 23:36 - Son Güncelleme: 12.09.2022 23:36
%90 ARTIŞ! Ocak 2023’te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! 6 aylık enflasyon + %8’lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Yeni yıla sayılı zaman kaldı. Böylelikle milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli için yeni zam dönemi de yaklaşmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memur emeklileri için de yüzde 8'lik zam ve enflasyon farkı gelecek. Ocak ayı ile birlikte gerçekleşen 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınarak en düşük emekli maaşının enflasyonun üzerinde artırılması bekleniyor. Bu kapsamda asgari ücrette artmış olacak. 2023 yılında emekli, memur, asgari ücretlilerin maaşında büyük bir artış yaşanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte tablo tablo maaş hesabı!

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%90 ARTIŞ! Ocak 2023’te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! 6 aylık enflasyon + %8’lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Son dakika haberleri...14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücret ile çalışanlara yeni maaş artışları için çalışmalar başladı. Ek zamlarla birlikte bu yılki maaş zamları enflasyonun çok üstünde olacak.

%90 ARTIŞ! Ocak 2023’te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! 6 aylık enflasyon + %8’lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.

%90 ARTIŞ! Ocak 2023’te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! 6 aylık enflasyon + %8’lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri, memurlar ile asgari ücretli işçiler için yeni zam süreci de sonbahar ile birlikte başladı.

%90 ARTIŞ! Ocak 2023’te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! 6 aylık enflasyon + %8’lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.

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