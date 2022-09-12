Ocak 2023'te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL! %90 ARTIŞ! 6 aylık enflasyon + %8'lik zam ile 4A-4B ESKİ-YENİ maaş tablosu!

Yeni yıla sayılı zaman kaldı. Böylelikle milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli için yeni zam dönemi de yaklaşmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memur emeklileri için de yüzde 8'lik zam ve enflasyon farkı gelecek. Ocak ayı ile birlikte gerçekleşen 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınarak en düşük emekli maaşının enflasyonun üzerinde artırılması bekleniyor. Bu kapsamda asgari ücrette artmış olacak. 2023 yılında emekli, memur, asgari ücretlilerin maaşında büyük bir artış yaşanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte tablo tablo maaş hesabı!