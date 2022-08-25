Ocak 2023'te Asgari ücret 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE'ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL'lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasın da soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.