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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te Asgari ücret 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE'ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL'lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

Ocak 2023'te Asgari ücret 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE'ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL'lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

Asgari ücret zammıyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, son olarak kasım ayında asgari ücrete yıl içindeki 3. zammın yapılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak Ocak 2023'te asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi, yüzde 70 seviyesinde. Buna göre asgari ücrete 1.937 TL'lik zam gelmesi bekleniyor. İşte 2023 Asgari ücret zammına dair hesaplamalar...

takvim.com.tr
25.08.2022 23:25 - Son Güncelleme: 25.08.2022 23:48
Ocak 2023’te Asgari ücret tahmini 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE’ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL’lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

Asgari ücret hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bakanlıktan 2022 asgari ücrete 3. zam yapılmasına dair açıklama geldi. Milyonlar heyecanla asgari ücret zammı hakkında açıklamalara odaklandı. Asgari ücretli milyonlarca çalışan ocak ayının yaklaşması ile birlikte 2023 asgari ücret zammını merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre asgari ücret zammı için ipuçları geldi. Peki, 2023 asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023’te Asgari ücret tahmini 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE’ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL’lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLMUŞTU

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

Ocak 2023’te Asgari ücret tahmini 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE’ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL’lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YILBAŞI SİNYALİ

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

Ocak 2023’te Asgari ücret tahmini 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE’ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL’lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasın da soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.

Ocak 2023’te Asgari ücret tahmini 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE’ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL’lik artış! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur" şeklinde açıklandı.

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