Ocak 2023'te %70.18 ZAM netleşti! Emekliye 5.356 TL, Memura 10.502 TL MAAŞ! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla MEVCUT- YENİ 2023 maaş TABLOSU!

Yeni yılla birlikte emeklilerin de geliri artacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.