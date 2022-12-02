Ocak 2023'te %70.18 ZAM netleşti! Emekliye 5.356 TL, Memura 10.502 TL MAAŞ! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla MEVCUT- YENİ 2023 maaş TABLOSU!
Emeklilerin ve memurların Ocak zammında geri sayım devam ediyor. Son dakika haberine göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi. Bu kapsamda emekli ve memurun zammı için oranlar değişti ve yeni tahmin geldi. Kasım ayı enflasyonunun ardından geriye sadece tek bir veri kalacak. Peki, en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memurlar yüzde kaç zam alacak? İşte 2023 emekli memur maaş tablosu!
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. AA Finans'ın kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı ve yeni oranlar belli oldu. Peki, 2023 emekli memur zammı ne kadar olacak? İşte 2023 maaş tablosu!
AA FİNANS'IN KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.
Yeni yılla birlikte emeklilerin de geliri artacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.