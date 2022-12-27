Ocak 2023’te %70 ZAM + 15 Puan Refah Payı + ek iyileştirme! Emekliye 6.216 TL, Memura 11.713 TL MAAŞ! %30 artışla Mevcut-Yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Ocak zammı için gözler 3 Ocak 2023 tarihine çevrildi. 19 milyon memur ve emekli enflasyon farkı ve refah payı artışlarını merak ediyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emekli memur en düşük maaş kaç TL olacak 2023? İşte tablo tablo maaşlar!