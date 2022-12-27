Ocak 2023'te %70 ZAM + 15 Puan Refah Payı + ek iyileştirme! Emekliye 6.216 TL, Memura 11.713 TL MAAŞ! %30 artışla Mevcut-Yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!
Ocak zammına sayılı günler kala emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış merak ediliyor. Zam oranı enflasyon tahminlerine göre 15-21 arasında beklenirken, buna bir de refah payı eklenmesi bekleniyor. Son olarak, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde sendika temsilcileri memur maaşlarına refah payı ve iyileştirme talep etti. Bu kapsamda maaşlarda en az yüzde 30 artış yapılması tahmin ediliyor. Peki, refah payı kimlere, nasıl yansıyacak? İşte emekli memur 2023 maaş tablosu haberimizde!
27.12.2022 17:29 - Son Güncelleme: 27.12.2022 18:44
Ocak zammı için gözler 3 Ocak 2023 tarihine çevrildi. 19 milyon memur ve emekli enflasyon farkı ve refah payı artışlarını merak ediyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emekli memur en düşük maaş kaç TL olacak 2023? İşte tablo tablo maaşlar!
19 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Memurlar ve emekliler hem zam oranlarını gösterecek enflasyon oranlarını hem de refah payını merakla bekliyor.
Enflasyon tahminleri Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor.