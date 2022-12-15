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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

Ocak 2023'te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

Ocak zammı için yeni perde açıldı. Milyonların gözü ocak ayında verilecek zamlı maaşlarına çevrildi. Ocak ayına 2 hafta kala memur ve emeklilerin maaşlarıyla ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Masada enflasyon farkının yanı sıra refah payı da gündemde. Yüzde 19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 242 liraya yükselecek. Peki, emekli ve memurlar 2023'te kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
15.12.2022 12:25 - Son Güncelleme: 15.12.2022 12:25
Ocak 2023’te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

Ocak'ta emekli ve memurun zamlı maaşları netleşecek. Son yapılan temmuz zammının ardından yeni maaşlar için heyecan dorukta. Yeni yıl için geri sayım devam ederken zam oranı hakkında araştırmalar da arttı. TÜİK son olarak Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geriye sadece 1 veri kaldı. Peki Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023’te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur, memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklileri alacaklar zamma odaklandı. Her ay açıklanan enflasyonla birlikte memur ve emeklilerin zam oranlarında da değişiklik oluyor.

Ocak 2023’te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Ocak 2023’te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

Ocak 2023’te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

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