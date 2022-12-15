Ocak 2023’te %68.06 ZAM TABLOSU netleşiyor! Emekliye 5.439 TL, Memura 10.987 TL MAAŞ+ Refah Payı! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL alanlar...

Ocak'ta emekli ve memurun zamlı maaşları netleşecek. Son yapılan temmuz zammının ardından yeni maaşlar için heyecan dorukta. Yeni yıl için geri sayım devam ederken zam oranı hakkında araştırmalar da arttı. TÜİK son olarak Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geriye sadece 1 veri kaldı. Peki Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...