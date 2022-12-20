Ocak 2023’te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...

Emekli ve memur zamlı maaşları için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamları için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşları 2023'te ne kadar olacak sorusu bu kapsamda gündemde sıklıkla yer ediniyor. Özellikle asgari ücret zammı gelişmeleri yaşanırken emekli ve memurlar için heyecan daha da arttı. Peki, en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak 2023? İşte tüm detaylar!