Ocak 2023'te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...
Emekli memur zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonların Ocak zammı için son aşamaya girildi. Ücret tahminlerine yeni ipucu daha eklendi. SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine ise %18.27 zam görüldü. SSK, Bağkur'luya enflasyon farkı yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yapılan son tahmine göre, en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 918 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 491 liraya yükselecek. Peki, en yüksek ve en düşük emekli maaşı kaç TL olacak 2023? İşte emekli memur 2023 maaş zamlı tablo!
20.12.2022 16:36 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:36
Emekli ve memur zamlı maaşları için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamları için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşları 2023'te ne kadar olacak sorusu bu kapsamda gündemde sıklıkla yer ediniyor. Özellikle asgari ücret zammı gelişmeleri yaşanırken emekli ve memurlar için heyecan daha da arttı. Peki, en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak 2023? İşte tüm detaylar!
OCAK 2022'DE 'EK ZAM'LARIN ÖNÜ AÇILDI
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.