Ocak 2023’te %57.14 ZAM + Refah Payı + İntibak! SSK, Bağkur’luya 5.500 TL, Memura 14.008 TL maaş! ESKİ-YENİ tablo: 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...

Tüm gözler 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Emekli ve memurlar için ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Ocak ayı zam oranları 3 Ocak'ta belli olurken, hemen ardından da ek iyileştirme sağlayacak refah payı da duyurulacak. Bu kapsamda yeni maaşların ne kadar olduğuna dair ipuçları gelmeye başladı. Peki, en düşük emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!