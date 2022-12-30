Ocak 2023'te %57.14 ZAM + Refah Payı + İntibak! SSK, Bağkur'luya 5.500 TL, Memura 14.008 TL maaş! ESKİ-YENİ tablo: 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...
Emekliler ve memurlar ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak edip araştırmaya başladı. 2022 yılında kadro, asgari ücret ve EYT sorunu çözüldü. Şimdi gözler zamlı maaşlara çevrilmiş durumda. Yeni müjdeler beklenirken refah payı da gündeme geldi. Ocak zammının %30'u aşması beklenirken, emekli maaşlarına 'Asgari ücret kadar artış olsun' teklifi de geldi. Peki, Ocak'ta emekli memur maaşları kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşları kaç TL olacak? İşte zamlı tablo hesabı haberimizde!
30.12.2022 19:22 - Son Güncelleme: 30.12.2022 19:22
Tüm gözler 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Emekli ve memurlar için ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Ocak ayı zam oranları 3 Ocak'ta belli olurken, hemen ardından da ek iyileştirme sağlayacak refah payı da duyurulacak. Bu kapsamda yeni maaşların ne kadar olduğuna dair ipuçları gelmeye başladı. Peki, en düşük emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!
MAAŞLARA NASIL YANSIR?
Enflasyon tahminleri memurların ve emeklilerin Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşacağı, yüzde 40'ı bile bulabileceği konuşuluyor.