Ocak 2023'te emekliye %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur'luya 7 bin 436 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Ocak ayında emekli memur tüm vatandaşların gelirleri arttı. Emeklilerin ve dul-yetimlerin maaşlarıyla beraber ek ödemeleri de artışa geçti. Bu artış emekliye ek kazanç sağlayacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte en güncel maaş tablosu haberimizde!