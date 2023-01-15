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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te emekliye %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur'luya 7 bin 436 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Ocak 2023'te emekliye %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur'luya 7 bin 436 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Ocak ayından itibaren emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artışa geçti. Maaşlarının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarına yansımış olarak görecek. Böylelikle maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Aynı zamanda emeklilerin ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor. Peki, emekli maaşları kaç TL oldu 2023? Emekliye ek zam mı geldi? İşte Ocak ayı güncel zamlı maaş tablosu!

takvim.com.tr
15.01.2023 12:32 - Son Güncelleme: 15.01.2023 12:33
Ocak 2023’te %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur’luya 7 bin 150 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Ocak ayında emekli memur tüm vatandaşların gelirleri arttı. Emeklilerin ve dul-yetimlerin maaşlarıyla beraber ek ödemeleri de artışa geçti. Bu artış emekliye ek kazanç sağlayacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte en güncel maaş tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023’te %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur’luya 7 bin 150 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Ocak ayıyla birlikte emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de arttı.

Ocak 2023’te %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur’luya 7 bin 150 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek...

Ocak 2023’te %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur’luya 7 bin 150 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Milyonlarca emekli, dul ve yetim için Ocak zam ayı oldu.

Ocak 2023’te %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur’luya 7 bin 150 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.5000, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar...

Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a yükseltildi.

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