Ocak 2023’te 10.470 TL maaş kesin! En az 3.500 TL alan SSK, Bağkur, 4c’li ve emekliye ZAM için öncü veri AÇIKLANDI! 6 aylık enflasyonla 2023 ZAMLI maaş tablosu...

Ocak ayına çok az kaldı. 2023 zammı milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merakla bekleniyor. Memurlar ve emeklilerin Ocak zammı için yeni ipuçları geliyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklisine %41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %42.35 zam yansıtıldı. Şimdi de gözler ocak artışıyla ilgili gelişmelerde! Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri ocak ayında ne kadar enflasyon farkı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ve mesleğe göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte yanıtları...