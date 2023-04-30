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Haberler Ekonomi O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! Elinde altın olan hemen baksın!

O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! Elinde altın olan hemen baksın!

Altın fiyatları zamanlarda sürekli olarak yükseliş göstermektedir ve bu durum yatırımcıların büyük ilgisini çekmektedir. İşte tam da bu zaman diliminde, dünyaca ünlü bir banka piyasaları alt üst eden bir altın tahmini açıkladı. Altın yatırımcıları uzmanların tahminlerine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, dünyaca ünlü bir banka da altın fiyatlarına dair bir tahminde bulundu ve bu tahmin oldukça dikkat çekiciydi. Bankanın yaptığı tahmine göre, altın fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselecek ve yeni bir rekor seviyeye ulaşacak.

takvim.com.tr
30.04.2023 11:54 - Son Güncelleme: 30.04.2023 11:55
O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!

Altın fiyatları son zamanlarda sürekli olarak yükseliş göstermektedir ve bu durum yatırımcıların büyük ilgisini çekmektedir. İşte tam da bu zaman diliminde, dünyaca ünlü bir banka piyasaları alt üst eden bir altın tahmini açıkladı. Altın yatırımcıları uzmanların tahminlerine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, dünyaca ünlü bir banka da altın fiyatlarına dair bir tahminde bulundu ve bu tahmin oldukça dikkat çekiciydi. Bankanın yaptığı tahmine göre, altın fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselecek ve yeni bir rekor seviyeye ulaşacak.

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O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!

ONS altın fiyatları rekor seviyesiyle 2078 dolar seviyesine kadar çıkarak yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Ancak Bank of America tahminleri, bu rekor seviyenin ardından altın fiyatlarının daha da yükseleceği yönünde. Tahminlere göre, ONS altın fiyatı 2.100 dolar seviyesinden sonra 2.500 dolar seviyesine kadar çıkabilecek.

O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!

FED'in faiz kararları da altın fiyatlarını etkileyecek unsurlardan biri olarak görünüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu konuda yaptığı açıklamalarda, FED kararlarının ONS altın seviyesini de etkilediğine dikkat çekti.

O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!

Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam edecek. Merkez bankalarının kenara itilmesi, faiz artırımlarının durması, jeopolitik risklerde artış yaşanması ve bankacılık krizinin Avrupa'ya ve diğer ülkelere sirayet etmesi, altını güvenli bir liman haline getiriyor.

O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!

Kısa vadede ise ONS altında kâr satışı beklentisi olduğunu belirten Memiş, gram altının 1.960 dolar seviyesindeki fiyatı seviyelerinin alım için bir fırsat olduğunu ifade etti.

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