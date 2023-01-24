O tarihte gram altının kaç TL olacağını duyunca dizlerinizi döveceksiniz! Altın borcu olanlar için satış uyarısı! Gram altın çeyrek altın ne kadar? Hemen bakın!

Bu kaosu işaret eden piyasa ortamı da en çok altın piyasasına yaradı. FED'in de bu gelişmelerle beraber gelecek hafta 50 baz puan faiz artırımı yerine agresiflikten vazgeçip 25 baz puan faiz artırımı yapma ihtimalinin güçlenmesi ile altın fiyatları ok gibi arttı.