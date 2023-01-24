O tarihte gram altının kaç TL olacağını duyunca dizlerinizi döveceksiniz! Altın borcu olanlar için satış uyarısı! Gram altın çeyrek altın ne kadar? Hemen bakın!
Uzmanlar, yatırımcıların altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyor. Fakat bunun yanı sıra altın piyasasındaki oynaklıkların dikkate alınması gerektiğini belirtiyorlar. ABD'den gelen veri akışları altın pazarına güç verdi. Negatif bilgilerle ekonomik daralma olasılığı güçlenince altın fiyatları yükseldi. Ons altın gerçekleştirdiği yükseliş hareketi ile birlikte 2023 senesinin kazancını yüzde 6'ya yükseltti.
Altın pazarı gene yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etmekte. Altın fiyatlarında yükseliş hareketi devam eder iken ons altının yükselişi ile gram altında yeni bir rekor daha geldi. Gram altın tarihin en yüksek civarını bir üst noktaya taşırken altın yatırımcıları pazara dair son bilgileri merak ediyorlar.
Bu kaosu işaret eden piyasa ortamı da en çok altın piyasasına yaradı. FED'in de bu gelişmelerle beraber gelecek hafta 50 baz puan faiz artırımı yerine agresiflikten vazgeçip 25 baz puan faiz artırımı yapma ihtimalinin güçlenmesi ile altın fiyatları ok gibi arttı.
Ons Altın O Seviyeyi Test Etti!
Ons altında son fiyatlama merak ediliyor. Bugün gerçekleşen yükseliş hareketi ile birlikte ons altın 1.940 dolar civarını test etti. Sonrasında geri çekilme yaşanan ons altında 1.939 dolar civarında tutunma çabaları devam etmekte.
Ons altında bu civarda kar satışları gelme olasılığı de yer alır iken ana amacın ise 1.950 dolar civarındaki direnç noktası bulunduğu biliniyor.