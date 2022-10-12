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Haberler Ekonomi O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilere kötü sürpriz! Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! 3.5 yıl içinde...

O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilere kötü sürpriz! Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! 3.5 yıl içinde...

Milyonları yakından ilgilendiren haber SGK'dan geldi. Emeklilik ve sigorta ile ilgili önemli uyarı yapıldı. SSK, Bağkur, 4C ve EYT'liler emeklilikten önce muhakkak dikkat etmeli. İşte o detaylar haberimizde...

12.10.2022 09:24 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:24
Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilere kötü sürpriz! O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! 3.5 yıl içinde...

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi. Emekli olmak için günler sayan SSK, Bağkur, 4C ve EYT'liler için kritik bir uyarı geldi. Emekli aylıkları kesiliyor, paralar cezayla geri alınıyor veya emekliliğiniz otomatik olarak iptal ediliyor. SGK tarafından kodlar tek tek tespit ediliyor. Milyonlarca kişi emekli olmadan önce kontrol etsin. İşte emekliliğinizi tehlikeye atacak o detay...

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Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilere kötü sürpriz! O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! 3.5 yıl içinde...

Emeklilik ve sigorta ile ilgili önemli uyarı... Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta primi yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor.

Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilere kötü sürpriz! O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! 3.5 yıl içinde...

Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. E-Devlet sistemi üzerinden prim dökümlerini incelerken, bazı harfler karşımıza çıkıyor. Bu harfler emeklilik ve sigortamızı yakından ilgilendiriyor.

Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilere kötü sürpriz! O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! 3.5 yıl içinde...

SGK HARF KODLAMASI YAPIYOR

Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilere kötü sürpriz! O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! 3.5 yıl içinde...

Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor. Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.

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