O tarihe kadar emeklilik İPTAL oluyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilere kötü sürpriz! Emeklilikle ilgili son dakika gelişme! 3.5 yıl içinde...
Milyonları yakından ilgilendiren haber SGK'dan geldi. Emeklilik ve sigorta ile ilgili önemli uyarı yapıldı. SSK, Bağkur, 4C ve EYT'liler emeklilikten önce muhakkak dikkat etmeli. İşte o detaylar haberimizde...
12.10.2022 09:24 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:24
Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi. Emekli olmak için günler sayan SSK, Bağkur, 4C ve EYT'liler için kritik bir uyarı geldi. Emekli aylıkları kesiliyor, paralar cezayla geri alınıyor veya emekliliğiniz otomatik olarak iptal ediliyor. SGK tarafından kodlar tek tek tespit ediliyor. Milyonlarca kişi emekli olmadan önce kontrol etsin. İşte emekliliğinizi tehlikeye atacak o detay...