O rakam peş peşe açıklandı! Altın 2 gün sonra bu kadar olacak! Ekim fırtınası start aldı! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para oldu?
Altın fiyatları sert düşüşü ile resmen erirken dünyanın en büyük yatırım bankaları arasında yer alan Societe Generale altın tahmini ile küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Altın yorumları ve altın fiyatı tahmini bekleyenler bağlamında yatırım tahmini geldi! Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş etkileri yatırımcılar doğrultusundan da yakından takip edilirken 2022 sene sonu altın fiyatı tahmini kadar 2023 beklentileri de merak hususu olmuştu. Yabancı yatırım bankalarının yeni değerlendirme raporları yakından takip edilirken bunlardan birini de Avrupa'nın ana finans şirketleri arasında yer alan Societe Generale yayımladı.
Yaşanan dalgalanma ardından altın fiyatları son derece sert bir düşüş yaşamış ve son 2,5 yılın en düşük oranına kadar çekilmişti. An itibari le gram altın 984,78 TL, çeyrek altının satış fiyatı ise 1.634 TL oranına kadar çekilirken uluslararası piyasada ise ons altının fiyatı 1.650 dolar sınırının anında üzerinde 1.651 dolar civarında yer aldı.
2023 Yılında Altın Fiyatları, Düşecek Mi, Artacak Mı?
Societe Generale analistleri doğrultusundan hazırlanan rapora göre altın fiyatları enflasyona karşı en güvenilir yatırım aracı olarak görülen güvenilir liman kartını oynayamadı.
Analistler peş peşe açıkladı!
Altın ve dolarda yaşanan dinamik hava bitmek bilmezken Analistler, altın amacıyla 3 gün sonraya dikkat çekti. FED'in faiz kararıdan sonra düşüş eğilimi gösteren altının geleceğini merak etmeye başladı. Analistler altın amacıyla son 6 gün ikazında bulundu. Ekim ayında artışın geleceğini bildiren analistler, bilhassa ilk haftanın çok kritik olduğunu belirtti.