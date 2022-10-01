O rakam peş peşe açıklandı! Altın 2 gün sonra bu kadar olacak! Ekim fırtınası start aldı! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para oldu?

Yaşanan dalgalanma ardından altın fiyatları son derece sert bir düşüş yaşamış ve son 2,5 yılın en düşük oranına kadar çekilmişti. An itibari le gram altın 984,78 TL, çeyrek altının satış fiyatı ise 1.634 TL oranına kadar çekilirken uluslararası piyasada ise ons altının fiyatı 1.650 dolar sınırının anında üzerinde 1.651 dolar civarında yer aldı.