O paralar hemen hesabınıza geri yatıyor! SSK-SGK, Bağkur ve EYT'li olan milyonlarca kişi bu para iadesini almaya devam ediyor
SGK'dan toplu para ödemesi alma hakkı çok rakamda vatandaş tarafından bilinmiyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken bazı çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu mevzuda araştırma yapan çalışanlar ödenen primlerin geri alınmasının hangi koşullara bağlı olduğunu inceliyorlar. SGK primleri geri alınır mı? SGK'dan toplu prim ödemesi nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.
Emekli olamayacak vatandaşlar için SGK'dan toplu para ödemesi açıklaması geldi. Türkiye'de milyonlarca çalışan bir gün emekli olarak çalışmadan yaşamlarının son günlerini geçirmenin hayalini kuruyorlar. Emeklilik koşullarını yerine getirmek için gayret gösteren çalışanlar olduğu kadar yaşı gereği eksik günü veya noksan prim ödemesi sebebiyle emekli olma şansını kaybeden vatandaşlar da bulunuyor. Bu cins vaziyetlerde ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları gidişatında ve lüzumlu şartları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Kimler toplu prim iadesi alabilir? Müracaat nasıl yapılır?
SGK'DAN EMEKLİ OLMAYAN VATANDAŞLARA TOPLU PARA ÖDEMESİ
SGK tarafından yapılan toplu para ödemesine ilişkin uygulanan mevzuatta, emekli olamayan ve toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların öncelikle kendi işlerini yürütmüyor olmaları gerekiyor. Yani kendi işi olan yada sigortalı olarak bir yerde çalışan vatandaşlara toplu para iadesi yapılmıyor. Bunun dışında emekli olamayan vatandaşların yaş ve gün şartını sağlamış olmaları sadece prim eksikleri olması isteniyor. Erkeklerde 25 yıl çalışılmış olması, kadınlarda ise 20 çalışılmış olması koşulu bulunuyor.
SGK TOPLU PARA / PRİM İADESİ 2021
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.
Örneğin 56 yaşında emekli olmaya hak kazanan bir kişi bu yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken 3 bin 600 prim gününü doldurmadıysa bu durumda o tarihe kadar ödemiş olduğu primlerin ücretini SGK'dan talep edebilmektedir.
İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.
Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;
* İlk koşul; Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak.
* Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuru yapabilirler.
* Toplu para almak için sigortalı olarak çalışmıyor olmak yada kendi işini yapmıyor olmak şartları bulunuyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri şahsen ve yazılı dilekçe ile yapılıyor.