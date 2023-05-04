O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmaları sonucu, yaklaşık 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi keşfedildi. Bu müjdeli haber, bölge sakinleri arasında büyük bir sevinç ve umutla karşılandı.
04.05.2023 11:23 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:23
Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ton civarında rezerv gösteren bölgedeki altın yatağı, ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak. Ayrıca, bölgedeki işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlayacak.