Vav TV İzle
Haberler Ekonomi O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmaları sonucu, yaklaşık 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi keşfedildi. Bu müjdeli haber, bölge sakinleri arasında büyük bir sevinç ve umutla karşılandı.

04.05.2023 11:23 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:23
O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

Mahalle muhtarı Hacı Soykarcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkeme katkısı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firma da burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlar da iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler" dedi.

O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ton civarında rezerv gösteren bölgedeki altın yatağı, ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak. Ayrıca, bölgedeki işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlayacak.

O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

Mahalle sakinlerinin endişeleri de yetkililer tarafından dikkate alınarak, araçların mahalleye zarar vermeden başka bir yoldan çekileceği belirtildi. Bu sayede, bölgedeki tarım ve arıcılık faaliyetleri de zarar görmeden devam edebilecek.

O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek! Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu

Kaşköy Mahallesi'nde keşfedilen bu altın rezervi, bölgenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Uzmanlar, yapılan bu keşfin bölge ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağını ve Kayseri'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

SON DAKİKA