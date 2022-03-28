➡O kişilere paraları iade ediliyor emeklileri de kapsıyor! Dilekçe verenlerin vergileri resmen sıfırlanıyor! Detaylar tek tek açıklandı!
Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri devam ederken yersiz yere ödeme yapanlar için duyuru geldi. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit ödemeleri mayıs ayının sonuna kadar sürecek. Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibi tarafından ödenen bu ödemelerden bir çok kişi muaf ancak halen bilinmiyor. Dolayısıyla bu vergiden muaf olduğu halde ödemeye devam edenlere uyarı yapıldı. Peki Emlak Vergisi'nden muaf olanlar kimler? Boş yere Emlak Vergisi ödeyenler paralarını geri alabilir mi? Belediyelerden red gelirse ne yapılabilir? İşte ayrıntılı bilgiler...
Her yıl iki taksit halinde düzenli olarak belediyelere ödenen Emlak Vergisi'nden kimlerin muaf olduğu merak ediliyor. Pek çok kişi bilmeden muaf olduğu halde vergi ödemeye devam ediyor. Bu içeriğimizde muaf olmalarına rağmen binlerce lira vergi ödeyenlerin paralarını nasıl geri alabileceklerine dair bilgilere yer verdik. 5 yıllık geriye dönük iade alabileceklerini öğrenen vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Dilekçe verilerek paralarınızı geri alabilirsiniz. Peki ama nasıl? Belediyelere giderek emlak birimine 'düzeltme dilekçesi' verip hem vergi yükünden muaf olabilir hem de geriye dönük ödemelerinizi kurtarabileceksiniz. İşte ayrıntılar...
Emlak Vergisi muafiyetinden nasıl yararlanılabilir? Kimler Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor? Muaf olduğu halde ödeme yapanlar ne yapacak? Belediyeler talebi reddederse ne olacak ?Gündemde yer alan bu sorulara yanıt geldi. Detaylar tek tek açıklandı.
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisinin ilk taksiti mart, nisan ve mayısta ödeniyor. Vatandaşlar ikinci taksitlerini ise kasımda belediyelere ödüyor. 31 Mart'a kadar ödemeleri yapmayan kişiler için ise gecikme zammı uygulanıyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?
Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulmaktadır. Bu noktada en önemli husus ise brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf oluyor. Buna rağmen ödeme yapan vatandaşlar ise 5 yıla kadar yaptıkları ödemeleri geri alabiliyor.
53 BİN LİRA SINIRI
Muafiyetten yararlanan kişilerin; hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekiyor. 2022 için 53 bin lirayı aşan sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi gelir) varsa sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden yararlanılamıyor.