O kişilere erken emeklilik jesti! 1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! 50-51-52-53-54-55 yaşla....

Milyonlarca kişi erken emeklilik için alterntif yolları araştırıyor. Bu noktada kadın ve erkekler için bir çok yol ortaya çıkıyor. Örneğin; erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkün. İşte detaylar...