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O kişilere erken emeklilik jesti! 1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! 50-51-52-53-54-55 yaşla....

Milyonlarca kişi erken emeklilik için alterntif yolları araştırıyor. Bu noktada kadın ve erkekler için bir çok yol ortaya çıkıyor. Örneğin; erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkün. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:26 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:33
O kişilere erken emeklilik jesti! 1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! 50-51-52-53-54-55 yaşla.... 1

Erken emeklilik yollarını arayan vatandaşlar çocuk, askerlik, 10 yıl prim gibi avantajların detaylarını araştırıyor.

O kişilere erken emeklilik jesti! 1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! 50-51-52-53-54-55 yaşla.... 2

10 YIL PRİM

Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları yükselmektedir.

O kişilere erken emeklilik jesti! 1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! 50-51-52-53-54-55 yaşla.... 3

ASKERLİK

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkündür.

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