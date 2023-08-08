O kişilere erken emeklilik jesti! 1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! 50-51-52-53-54-55 yaşla....

Milyonlarca kişi erken emeklilik için alterntif yolları araştırıyor. Bu noktada kadın ve erkekler için bir çok yol ortaya çıkıyor. Örneğin; erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkün. İşte detaylar...
Erken emeklilik yollarını arayan vatandaşlar çocuk, askerlik, 10 yıl prim gibi avantajların detaylarını araştırıyor.
10 YIL PRİM
Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları yükselmektedir.
ASKERLİK
Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkündür.