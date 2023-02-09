O kişilere başvurusuz 10 bin TL ödeme yapılacak! Her haneye 10.000 TL nakit destek! Depremzedelere para yardımı başlıyor... Ne zaman verilecek?
10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar akşam saatleriyle birlikte hız kazandı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkıma neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ailelere 10 bin TL nakit destek verileceğini duyurdu. İşte destek ödemesine dair merak edilenler.
09.02.2023 09:32 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:32
Devlet tarafından depremzedelere 10 bin TL destek kampanyası başlatılıyor. Başkan Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmenin ardından "10 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek? 10 bin TL destek parası ne zaman verilecek?" soruları sorulmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...