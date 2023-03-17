O kişiler EYT'siz başlangıcı 2,4,6 yıl geriye çekecek! 3.600, 4.800, 6.480 gün + 2000-2003-2005-2008 arası sigortalılara erken emeklilik! 3 avantajla...
EYT yasasıyla birlikte emekli olacakların şartları belli oldu ve başvurular başladı. EYT'den yararlanamayan vatandaşlar alternatif erken emekli olma yollarını araştırmaya başladı. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de emeklilik fırsatı bulunuyor. 1999 yılından sonra sigortalı olan kişiler için, üç ayrı olanak bulunuyor. Bunlardan ilki yıpranma payı, diğerleri kısmi ve malulen emeklilik olarak biliniyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayalini süslüyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. EYT'den yararlanamayanlar erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.
EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınırken, EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik yolu gözüktü.
Bazı şartları yerine getirenlere erken emeklilik imkânı sunuluyor. Memurlar, 1 Ekim 2008 sonrasında erken emeklilik hakkından yararlanmaya başladı.