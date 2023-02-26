O kişiler EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek! 2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! 1 gün= 1 yıl...
Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayallerinden biri. EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsamasıyla emeklilik hakkı elde edemeyenler alternatif yolları araştırmaya başladı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Prim ve yaş şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor. Kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik olanağı doğuruyor. Bu sayede emeklilik için ihtiyaç duyulan yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Peki, hangi yollar var? İşte detaylar...
Erken emeklilik için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak hesaplamalar yapılıyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne Katılabilirsiniz
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma döneminde yapılacak birikim sayesinde erken emekliliğe katkı sağlayan bir sistem. Aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyodlarla yapacağınız BES yatırımlarının orta ve uzun vadede birikimlerinizi toplu kazanca çevirmenin en iyi yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu sistemde sizin birikiminize ek olarak devlet de belli oranlarda katkı sağlıyor.
YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKİ OLABİLECEK MESLEK GRUPLARI 2023
Amortisman yani yıpranma payı ile birçok farklı meslek gruplarında çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu erken emeklilik hakkından ağır şartlar altında çalışanlar faydalanabiliyor. Bu kişiler için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Bu şekilde yaş şartından indirim yapılıyor.