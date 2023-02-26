O kişiler EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geriye çekecek! 2000-2001-2002-2003 yıl+ 45-50-55 yaş + 1800x3600 primle erken emeklilik! 1 gün= 1 yıl...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne Katılabilirsiniz

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma döneminde yapılacak birikim sayesinde erken emekliliğe katkı sağlayan bir sistem. Aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyodlarla yapacağınız BES yatırımlarının orta ve uzun vadede birikimlerinizi toplu kazanca çevirmenin en iyi yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu sistemde sizin birikiminize ek olarak devlet de belli oranlarda katkı sağlıyor.