O kişiler EYT'li olmayacak! EYT'de yeni yaş tablosu açıklandı! 5000, 5075-5150 primle Yaşa Takılanlara 45-48-49 yaşında emeklilik! 23 yıldan az süreniz var ise...

Milyonlarca EYT'li yıl sonunda çıkacak yasayı büyük bir heyecanla bekliyor. Yasalarımıza göre kadın ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor ve kadınlar yaş, prim ve sigorta süresinde erkeklerden daha avantajlı oluyor. Ancak 1999'daki düzenleme sonrası emeklilik zorlaşmaya başladı. EYT sorunu da büyük problem yaşattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formül üzerinde durulduğunu söyledi ve EYT yasası için Aralık ayını işaret etti. Haberimizde Yaşa Takılanlar'a dair merak edilenlere ve tek formüle dair detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...