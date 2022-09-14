O kişiler EYT'li olmayacak! EYT'de yeni yaş tablosu açıklandı! 5000, 5075-5150 primle Yaşa Takılanlara 45-48-49 yaşında emeklilik! 23 yıldan az süreniz var ise...
EYT kapsamına giren çok sayıda kişi 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti. Yaşa Takılanlar merakla çıkacak yasayı beklerken haberimizde bazı detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca EYT'li yıl sonunda çıkacak yasayı büyük bir heyecanla bekliyor. Yasalarımıza göre kadın ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor ve kadınlar yaş, prim ve sigorta süresinde erkeklerden daha avantajlı oluyor. Ancak 1999'daki düzenleme sonrası emeklilik zorlaşmaya başladı. EYT sorunu da büyük problem yaşattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formül üzerinde durulduğunu söyledi ve EYT yasası için Aralık ayını işaret etti. Haberimizde Yaşa Takılanlar'a dair merak edilenlere ve tek formüle dair detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...
Yasalara göre kadın ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor. Kadınlar yaş, prim ve sigortalılık süresinde erkeklerden daha avantajlı. Ancak her iki kesim için de 1999'daki düzenleme sonrası emeklilik zorlaştı. Bugünkü yazımızda, çalışırken kademeli geçişe tabi tutulduğu için EYT mağduru olan erkek sigortalıların durumunu ele alacağız.