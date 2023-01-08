O kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2005-2008- 2009 sigortalılara 60-180 gün prim takviyesi+ erken emeklilik! 1 ay sigorta başlangıç tarihini geri çekecek! 1260 gün...

EYT yasası için neredeyse sayılı günler kaldı. Öte yandan, emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik kapısı açıyor. İşte detaylar...