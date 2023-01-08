O kişiler EYT'li olmasa da olur! 2000-2005-2008-2009 sigortalılara 60-180 gün prim takviyesi+ erken emeklilik! 1 ay sigorta başlangıç tarihini geri çekecek! 1260 gün...
Milyonların merakla takip ettiği EYT için geri sayım sona eriyor. EYT'de gözden kaçırılan detaylar milyonlara emeklilik kapısını çok kolay bir şekilde açıyor. EYT bana çıkmaz diye üzülenler için 2. plan devreye girdi. Fiilen yapılan işin uygun meslek kodu ile bildirimi zorunlu ve yıpratıcı işte çalışanlara erken emeklilik yolu açıldı. Peki, sigorta başlangıç tarihi nasıl geri çekilecek? Kimler erken emekli olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
EYT yasası için neredeyse sayılı günler kaldı. Öte yandan, emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik kapısı açıyor. İşte detaylar...
EYT MECLİS'E SUNULACAK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 2 milyon 250 bin kişiye emekli aylığı bağlanacak. Prim ve süre açısından eksiği olanlar da tamamlayarak sisteme dahil olacak.