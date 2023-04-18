RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi O kişiler EYT'den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! '3 yıllık prim' detayına dikkat! Bağkur'lular 18-26 günlük farkla...

O kişiler EYT'den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! '3 yıllık prim' detayına dikkat! Bağkur'lular 18-26 günlük farkla...

Emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT'de mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz kılınıyor. E-Devlet üzerinden 80 kez kayıt yaptıran, 2-3 yıllık prim eksiğine rağmen başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul ediyor. Bağkur borcu olanlar veya aynı anda 3 yerden başvuru yapanların emeklilikleri kabul edilmiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
18.04.2023 10:18 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:50
O kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! ’3 yıllık prim’ detayına dikkat! Bağkur’lular 18-26 günlük farkla...

EYT başvuruları hakkında yeni detay ortaya çıktı. Bazı kişiler EYT hakkı kazansa da emeklilik işlemleri tamamlanamıyor. Bu kapsamda bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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O kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! ’3 yıllık prim’ detayına dikkat! Bağkur’lular 18-26 günlük farkla...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı.

O kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! ’3 yıllık prim’ detayına dikkat! Bağkur’lular 18-26 günlük farkla...

BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

1.6 milyon başvurudan yaklaşık 600 binin işlemleri tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.

O kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! ’3 yıllık prim’ detayına dikkat! Bağkur’lular 18-26 günlük farkla...

E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

O kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! ’3 yıllık prim’ detayına dikkat! Bağkur’lular 18-26 günlük farkla...

BAĞ-KUR'LULARIN YATIYOR

Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.

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