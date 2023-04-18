O kişiler EYT'den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! '3 yıllık prim' detayına dikkat! Bağkur'lular 18-26 günlük farkla...
Emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT'de mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz kılınıyor. E-Devlet üzerinden 80 kez kayıt yaptıran, 2-3 yıllık prim eksiğine rağmen başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul ediyor. Bağkur borcu olanlar veya aynı anda 3 yerden başvuru yapanların emeklilikleri kabul edilmiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
18.04.2023 10:18 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:50
EYT başvuruları hakkında yeni detay ortaya çıktı. Bazı kişiler EYT hakkı kazansa da emeklilik işlemleri tamamlanamıyor. Bu kapsamda bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı.