RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alıyor. EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları içine almasının ardından kapsam dışında kalanlar için erkene emeklilik yolları araştırılıyor. Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur'lu ise erken emeklilik için gerekli detayları merak ediyor. Milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı geldi. Uzun seneler çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.03.2023 18:53 - Son Güncelleme: 26.03.2023 18:53
O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden aylık ödemeler yapılıyor. Prim eksiği olan vatandaşlar yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, toplu ödeme ve sigortasız çalıştığı günleri kullanarak erken emekli olmak istiyor. Peki, kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte detaylar...

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O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

YIPRANMA HAKKI NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor.

O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor.

O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.

O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

YIPRANMA HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün
Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün

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