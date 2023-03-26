O kişiler EYT olmadan 2-4-6-7 yıl başlangıcı geri çekecek! 45-50-55 yaş + 2000 sonrası sigortalıya 1800-5.000 arası prim yeterli! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...
Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alıyor. EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları içine almasının ardından kapsam dışında kalanlar için erkene emeklilik yolları araştırılıyor. Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur'lu ise erken emeklilik için gerekli detayları merak ediyor. Milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı geldi. Uzun seneler çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
26.03.2023 18:53 - Son Güncelleme: 26.03.2023 18:53
Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden aylık ödemeler yapılıyor. Prim eksiği olan vatandaşlar yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, toplu ödeme ve sigortasız çalıştığı günleri kullanarak erken emekli olmak istiyor. Peki, kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte detaylar...