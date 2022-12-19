O kişiler 10 yılı dolunca tek şartla EYT'siz erken emekli olacak! EYT, prim, yaş, sigorta hepsini unutun! 2000, 2004, 2008, 2014 yılından sonra işe girenler...

Emeklilik hesabı yıllarca çalışmış insanların en merak ettiği konuların arasında yer alıyor. İşe girdikleri yıl ve tamamlanması gereken koşullara göre emeklilik yaşı tespit ediliyor. Emeklilik yaşının ne olacağını bilmek isteyenlere 3600 gün primle emeklilik tablosu geldi. Normal koşulların dışında on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? EYT'siz erken emeklilik şartları neler? İşte tüm merak edilenler!