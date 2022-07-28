O gruptakilere EYT yok! Bunu yapanların emeklilik yaşı düşüyor! 40 gün artı 1 yıl kazandırıyor! Bilmeyen erken emekliliği kaçıracak! 57 yaşından önce...

EYT için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak şöyle konuştu;

"Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz.

En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım.

Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım"