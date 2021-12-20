O grupta yer alanlar daha yüksek emekli maaşı alıyor! Çalışırken SGK’ya bildirilen prim önemli! 2008’den sonra 10 sene çalışan…

Yüksek emekli maaşı herkesin istediği bir şey olsa da bunu etkileyen detaylar vardır. Tahsis Formu'nu doldururken bakmakla yükümlü olunan eş, çocuk gibi yakınların atlanmaması son derecek önemlidir, böylece SGK emekli maaşı hesaplaması yaparken bu kriterleri dikkate alır ve Aylık Bağlama Oranı da artar. Çalışırken ödenen primlerin de SGK'ya bildirilmesi son derece önemlidir. Sigortalı olunan yaş da bu noktada maaşın azalıp artmasını yakından etkiler. Örneğin 2008'den sonra 10 sene çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. İşte ayrıntılar!