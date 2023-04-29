O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik tüm dünyanın yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Bank of America ise bu hareketliliği en iyi değerlendiren bankalardan biri olarak son tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre altın fiyatları yükselişini sürdürecek ve ONS altın fiyatları 2.500 dolar seviyelerine kadar yükselebilecek. Altın piyasasının hareketli olduğu bir dönemde yatırımcıların doğru kararlar alabilmeleri için piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Ancak, uzun vadeli yatırım planları olanlar için altın yatırımı cazip bir seçenek olarak görülmeye devam ediyor.