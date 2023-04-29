O bankadan piyasaları tarumar eden altın tahmini geldi! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! Elinde altın olan hemen baksın!
Altın fiyatları son zamanlarda sürekli olarak yükseliş göstermektedir ve bu durum yatırımcıların büyük ilgisini çekmektedir. İşte tam da bu zaman diliminde, dünyaca ünlü bir banka piyasaları alt üst eden bir altın tahmini açıkladı. Altın yatırımcıları uzmanların tahminlerine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, dünyaca ünlü bir banka da altın fiyatlarına dair bir tahminde bulundu ve bu tahmin oldukça dikkat çekiciydi. Bankanın yaptığı tahmine göre, altın fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselecek ve yeni bir rekor seviyeye ulaşacak.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik tüm dünyanın yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Bank of America ise bu hareketliliği en iyi değerlendiren bankalardan biri olarak son tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre altın fiyatları yükselişini sürdürecek ve ONS altın fiyatları 2.500 dolar seviyelerine kadar yükselebilecek. Altın piyasasının hareketli olduğu bir dönemde yatırımcıların doğru kararlar alabilmeleri için piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Ancak, uzun vadeli yatırım planları olanlar için altın yatırımı cazip bir seçenek olarak görülmeye devam ediyor.
ONS altın fiyatları rekor seviyesiyle 2078 dolar seviyesine kadar çıkarak yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Ancak Bank of America tahminleri, bu rekor seviyenin ardından altın fiyatlarının daha da yükseleceği yönünde. Tahminlere göre, ONS altın fiyatı 2.100 dolar seviyesinden sonra 2.500 dolar seviyesine kadar çıkabilecek.
FED'in faiz kararları da altın fiyatlarını etkileyecek unsurlardan biri olarak görünüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu konuda yaptığı açıklamalarda, FED kararlarının ONS altın seviyesini de etkilediğine dikkat çekti.
Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam edecek. Merkez bankalarının kenara itilmesi, faiz artırımlarının durması, jeopolitik risklerde artış yaşanması ve bankacılık krizinin Avrupa'ya ve diğer ülkelere sirayet etmesi, altını güvenli bir liman haline getiriyor.