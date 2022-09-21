Noktası virgülüne hesap kitap yapıldı! Ben EYT'li miyim diye düşünenlere müjde! Emeklilikte yaşa takılanlar 40-43-45 yaşında emekli edilecek! 20 yıl...
EYT çalışmaları devam ederken, son gelişmeler hakkında da milyonlarca kişi tarafından araştırmalar yapılıyor. EYT yasasının ne zaman çıkacağı hakkında bilgi veren Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullandı Peki, EYT kapsamında kimler var? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli edilecek? Ben EYT'li miyim? Emeklilikte yaşa takılanlar 40-43-45 yaşında emekli olacak mı?
EYT'de yeni Türkiye modeli! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çok önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde konuşan Bakan Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz'' dedi. Peki Türk formülü nedir? Türkiye modelinin detayları neler? Kimler EYT'li olacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Erdem, "40'lı yaşlarda emeklilik olur mu onu bekleyip göreceğiz. Yaş bekleme sürelerinin azaltılması gibi bir durum olabilir" ifadelerini kullandı. Ben EYT'li miyim diye düşünenlere müjde! Noktası virgülüne kadar hesap kitap yapıldı!
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası ile birlikte emekli olma hayali kuruyor. Bakanlık'ın masasındaki tek formül de yoğun ilgi görüyor.
KİMLER KAPSAMDA?
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre Eylül 2019'da dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda
Bu tarihten önce sigortalı olan SSK'lıların işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arası prim gününü tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bağ-Kur'lularda da kadınlarda 20 tam yıl çalışma yani 7200 prim gün, erkeklerde 25 tam yıl yani 9000 prim gün gerekiyor.
KADEMELİ Mİ OLUR?
Bu noktada bu şartları sağlayanların hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı önem kazanıyor. Yani primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Ancak burada söz konusu şartları sağlayanların hepsinin aynı anda mı emekli olabileceği, bir kademe getirilip getirilmeyeceği merak konusu.