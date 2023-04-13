Nisan ayının 17'si müjdesiyle geliyor. Cüzdanlar parayla dolup taşacak. EYT'liye 4 yerden para yağacak. Ara zam, maaş farkı derken... 18.025 TL toplu para alacaksınız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından ilk maaş için geri sayım başladı. EYT'lilerin emekli olma hakkını kazandığı yasa Mart ayında yürürlüğe girdi. EYT'liler için bu ay ödeme ayı olacak. Ödemeler Nisan ayı ortalarından itibaren başlayacak. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar SSK ve Bağ-Kur EYT'lileri 1 Nisan itibarıyla emekli sayılarak maaş hakkına kavuştu.