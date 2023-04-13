Nisan ayının 17'si müjdesiyle geliyor! Cüzdanlar parayla dolup taşacak! EYT'liye 4 yerden para yağacak! Ara zam, maaş farkı derken... 18.025 TL toplu para alacaksınız!
Emeklilikte Yaşa takılanlar yasası 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasayla birlikte prim ve yıl şartlarını tamamlayan SSK ve Bağ-Kur EYT'lileri emekli olma hakkı kazandı. Mart ayı içerisinde başvurusunu tamamlayanlara ise 4 farklı kaynaktan para yağacak. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatırılacak. Şimdi gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi.
13.04.2023 10:19 - Son Güncelleme: 13.04.2023 10:19
Nisan ayının 17'si müjdesiyle geliyor. Cüzdanlar parayla dolup taşacak. EYT'liye 4 yerden para yağacak. Ara zam, maaş farkı derken... 18.025 TL toplu para alacaksınız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından ilk maaş için geri sayım başladı. EYT'lilerin emekli olma hakkını kazandığı yasa Mart ayında yürürlüğe girdi. EYT'liler için bu ay ödeme ayı olacak. Ödemeler Nisan ayı ortalarından itibaren başlayacak. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar SSK ve Bağ-Kur EYT'lileri 1 Nisan itibarıyla emekli sayılarak maaş hakkına kavuştu.
EYT'LİLER İÇİN ÖDEME AYI GELDİ
Mart ayı içerisinde başvurusunu tamamlayan EYT'lilere 4 kaynaktan para ödemesi yapılacak.