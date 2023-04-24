Nisan ayı kampanyası ile deprem korkusunu atın! 82-84-96 metrekare prefabrik ev fiyatları mest etti! Prefabrik evlerde devlet desteği müjdesi!

Son yıllarda Türkiye'de prefabrik evler önemli bir konut alternatifi olarak dikkat çekiyor. Özellikle deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde, prefabrik evler daha güvenli bir yaşam sunan seçenekler arasında yer alıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi, prefabrik evlere olan ilgiyi daha da artırdı. 11 ilde meydana gelen yıkımların ardından, güvensizlik duygusu artan vatandaşlar prefabrik evlerde daha güvenli bir yaşam alternatifi gördüler. Bu nedenle, prefabrik ev üreticileri de Nisan ayına özel kampanyalar başlattılar. Prefabrik evler, diğer konutlara göre daha dayanıklıdır. Bu, deprem, sel veya yangın gibi felaketlerde daha güvenli olmalarını sağlar. Bu nedenle, prefabrik evler, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde daha popüler hale gelmiştir.