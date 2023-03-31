Nisan ayı geldi İŞKUR alarm verdi! En az ilkokul mezunu, acil 38 ilde KPSS’siz personel alınacak! 18-45 yaş arası temizlikçi, güvenlikçi, bekçi, memur...

İŞKUR'un yeni iş ilanlarını bekleyenlere müjde! Onlarca ilde KPSS'siz, en az ilkokul mezunu personeller, işçiler alınacak. Üniversite mezunları için de memur kategorisinde alımlar başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte tüm iş ilanları güncellendi. Bankalara, okullara, bürolara, kamu kurum ve kuruluşlara, özel sektöre alımlar yapılacak. Peki hangi mesleklerde, kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? İşte Nisan 2023 İŞKUR iş ilanları...