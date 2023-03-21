Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz.