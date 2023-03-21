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Haberler Ekonomi Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Nisan ayına az bir zaman kala Mazot ve Gübre desteği ödeme tarihleri merak edilip araştırılıyor. Çiftçiler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni ay için ödeme tarihleri duyuruldu mu merak ediliyor. Peki, Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.03.2023 15:20 - Son Güncelleme: 21.03.2023 15:20
Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte il il Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi!

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Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yatacak mı?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ GEÇTİĞİMİZ AY HESAPLARA YATMIŞTI!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz ay destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Deprem bölgesinde üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirten Kirişçi, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıklamıştı.

Nisan 2023 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İl il Zamlı Nisan ayı Mazot Gübre desteği ödeme takvimi! Ziraat/ e-Devlet TCKN ile sorgulama!

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz.

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