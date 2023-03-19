Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayına az bir zaman kala gözler aile destek ödemelerinin yatacağı tarihe odaklandı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Peki, Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

takvim.com.tr
19.03.2023 10:26 - Son Güncelleme: 19.03.2023 10:26
Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

Nisan ayına neredeyse sayılı günler kaldı. Bununla birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Peki, Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konu hakkında Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi açıklama gelmedi...

Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

MART AYI ÖDEMELERİ YAPILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin başladığını bildirdi.

Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

SON DAKİKA