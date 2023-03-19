Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Nisan ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

Nisan ayına neredeyse sayılı günler kaldı. Bununla birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Peki, Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? İşte detaylar...