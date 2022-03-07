Netleşmeye başladı! Büyük sürpriz! 2022 yılı SGK-Bağkur'lu emeklilere çifte bayram ettirecek rakam geliyor mu? Emekli ikramiyesi ne kadar?
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala emekliye bayramda ödenecek ikramiye oranlarının en kadar olduğu merak edilmeye başladı. Heyecanla beklenen yeni oranların ise emeklinin yüzünü güldürmesi bekleniyor. 2022 yılına ilişkin emekli maaş zammının belli olmasının ardından büyük bir merak uyandıran bayram ikramiyelerinin ise bu yıl en düşük emekli maaşı oranına kadar çıkarılması beklentisi oluştu. Fakat konuya ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar
Emekli bayram ikramiyelerinde zam beklentisi devam ediyor. 2022 yılının gelmesinin ardından başlayan ne kadar zamlanacağı merak edilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni gelişmeler ve tahminler ise dikkat çekiyor. Vatandaşların beklentisi ise Ramazan Bayramı itibariyle 2022 yılının ilk ikramiye ödemesinin zamlı oranlar üzerinden yapılması yönünde. Emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği ve ne kadar artacağı ise büyük bir merak uyandırıyor.
Konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan uzmanlar ise farklı formüllerin gündeme alınabileceğine işaret ediyor. Asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zam oranlarının dikkate alınması veya yeniden değerleme oranına göre emekli bayram ikramiyelerinde bir zam yapılması gerektiği düşüncesi yayınlaşmış durumda.