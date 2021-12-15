Net rakam ortaya çıktı çıkacak! 2022 asgari ücret zammı için flaş 4.070 TL bombası! Ankara kulisleri rakamda uzlaşma sağlıyor!
Asgari ücret zammı için milyonlarca kişi son dakika haberlere kitlendi. Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili AK partiden son dakika açıklamalar geliyor. Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Aynı zamanda asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde duruluyordu. Kulislerden gelen son dakika bilgisine göre asgari ücret zammının bugün içinde açıklanacağı iddia edildi. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 15 Aralık asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de...
Net rakam ortaya çıktı çıkacak! 2022 asgari ücret zammı için flaş 4.070 TL bombası! Ankara kulisleri rakamda uzlaşma sağlanıyor! Asgari ücret zammı için tüm düğümlerin çözüleceği son aşamaya geçildi. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar netleşiyor. Tüm çalışanların eline geçecek net maaşlar ve asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kulislerden gelen son dakika bilgisine göre asgari ücret zammının bugün içinde açıklanacağı iddia edildi. Kulislerde iddia edilen rakamın ise 4.070 TL olduğu söyleniyor. Peki, Asgari ücret zammı açıklandı mı? İşte son dakika gelişmeler...
NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2022 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Kulislerden gelen bilgiye göre, 2022 yılı asgari ücretin bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Kulislerde iddia edilen rakamın ise 4.070 TL olduğu söyleniyor. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.