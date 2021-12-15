Net rakam ortaya çıktı çıkacak! 2022 asgari ücret zammı için flaş 4.070 TL bombası! Ankara kulisleri rakamda uzlaşma sağlıyor!

Net rakam ortaya çıktı çıkacak! 2022 asgari ücret zammı için flaş 4.070 TL bombası! Ankara kulisleri rakamda uzlaşma sağlanıyor! Asgari ücret zammı için tüm düğümlerin çözüleceği son aşamaya geçildi. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar netleşiyor. Tüm çalışanların eline geçecek net maaşlar ve asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kulislerden gelen son dakika bilgisine göre asgari ücret zammının bugün içinde açıklanacağı iddia edildi. Kulislerde iddia edilen rakamın ise 4.070 TL olduğu söyleniyor. Peki, Asgari ücret zammı açıklandı mı? İşte son dakika gelişmeler...