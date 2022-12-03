Maaşı 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL olan 4A,4B,4C'liler 1 taşla 2 kuş vuracak! Emekliye 7.500 TL yılbaşı ikramiyesi!
SSK, Bağkur'lu ve 4C'li emeklilere müjde 7.500 lira için harekete geçilmiş durumda. Emekliler amacıyla güzel bir haber daha geldi. Emeklilik müracaatı yapılırken banka seçme olanağı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. Yeni yılda ikramiye gibi promosyon ödemesi alacaklar güncel tutarları merak etmeye başladı. İşte banka banka ödemeler...
Emekliler maaşlarının yanında yapılan ek ödemelerle rahat bir nefes alıyor. Ocak ayında büyük kazançlar elde edecek emekliler için ikramiye gibi ekstra bir kazanç kapısı bulunuyor. Bu kapsamda bankaların emekli vatandaşlar amacıyla sağladıkları promosyon ödemelerine dair merak edilen noktalar bulunuyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını araştıran vatandaşlar amacıyla banka banka incelemede bulunduk. Bu çerçevede en çok promosyon ödemesi yapan bankalar ve listeler sayfamızda. Peki, aralık ayı promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? İşte merak edilenler...
2023 YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?
Emeklilere yönelik ikramiye sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında veriliyor. Yılbaşında ikramiye ödemesi bulunmuyor. Ancak ikramiye gibi promosyon ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamda seçeceğiniz banka oldukça önemli. 3 yıllık sözleşmesi dolanlar Aralık ayında alacağı promosyonla ikramiye gibi ek kazanç sahibi olacak.
2023'TE 2.200 TL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK
Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 1.100 TL, Kurban Bayramı öncesinde de 1.100 TL ikramiye alacak. Böylece emeklilere toplam 2.200 TL ikramiye ödemesi yapılmış olacak.
İŞ BANKASI
Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.