Net: 5 bin 986 TL, Brüt: 7 bin 43 TL olacak! 84,34 MİLYONUN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oluyor! 6 aylık TÜFE oranı + yıllık TÜFE farkı formülleri...

Asgari ücrete zam özel sektörde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam yolunu açacak. İşsizlere, annelere, stajyerlere yapılacak ödemeler de artarken, asgari ücretlilerin tazminatları, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.

Son dakika haberine göre; Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. Açıklamada, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız. Taraflar ile işbirliğine açığız." denildi.