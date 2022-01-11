Ocak ayı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 2022 emekli maaş zammı belli oldu ve uzun yıllar çalışma hayatında hizmet verip emekliliğini bekleyen vatandaşlar merakla araştırma yapmaya başladı. Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK ve Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 2022 emekli zammı ile birlikte en düşük ve en yüksek maaş ne kadar? İşte konuya dair tüm ayrıntılar!