Ne zaman emekli olacağım? SGK, SSK, Bağkur 4A-4B-4C emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Erken emeklilik şartları...
SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), memur (Emekli Sandığı-4C) emeklilik hesaplama milyonlarca çalışan tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Uzun iş yaşamı boyunca emek verenler yaşlılıklarında ekonomik olarak rahatlık yaşamak istiyor ve hangi tarihte emekli olacağını da merak ettiği için hesaplama yollarını araştırıyor. Ne zaman emekli olabilirim? SGK, SSK, Bağkur 4A-4B-4C emeklilik hesaplama ekranı! Erken emeklilik şartları nelerdir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
Milyonlarca çalışan tarafından Ne zaman emekli olabilirim? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun yıllar SGK'ya bağlı hizmet veren vatandaşlar emekli olacağı tarihi sabırsızlıkla beklerken bir yandan da hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. SGK, SSK, Bağkur 4A-4B-4C emeklilik hesaplama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyen ve buna bir an önce kavuşmak isteyenler için erken emeklilik şartları nelerdir? İşte tüm detaylar!
Soru: 1974 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1989. Toplam 9500 gün primim var. Yıl dolu, yaşımı bekliyorum. 51 yaşında emekli olabileceğimi düşünüyorum. Askerlik ödemesi yapsam yaş fark eder mi?
Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, süre ve prim şartını sağladığınızdan 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok.
4A Ne Zaman Emekli Olurum
Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;