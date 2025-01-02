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Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A-4B-4C hesaplama

Emekli maaşı, kişinin sigortalılık durumu, prim ödeme gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihi gibi kriterlere bağlı olarak hesaplanır. Türkiye'de emeklilik maaşı hesaplama işlemleri, sigorta türüne (4A, 4B veya 4C) göre farklılık göstermektedir. İşte emekli maaşı hesaplanırken dikkate alınan temel kriterler.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:40
Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A-4B-4C hesaplama

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? SGK 4A-4B-4C Hesaplama

Sigorta Prim Gün Sayısı: Emekli maaşı hesaplanırken, ödenmiş prim gün sayısı önemli bir etkendir.

Sigortalı Olarak Çalışılan Toplam Süre: Çalışma süresi, maaşın belirlenmesinde önemli bir diğer faktördür.

Sigorta Başlangıç Tarihi: İlk sigorta giriş tarihi, emeklilik şartlarını ve maaşı etkileyen kritik bir unsurdur.

Emekli Olma Hakkı Elde Edilen Tarih: Kişinin emekliliğe hak kazandığı tarih de maaş hesaplamasını etkiler.

Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A-4B-4C hesaplama

4A Emekli Maaşı Hesaplama

4A (SSK) kapsamında emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını hesaplamak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sorgulama yapabilirler. Bunun için gerekli bilgileri girerek maaş tutarlarına ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve hesaplama için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
4A Emekli Maaşı Hesaplama

Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A-4B-4C hesaplama

4B Emekli Maaşı (Bağ-Kur) Hesaplama

Bağ-Kur kapsamında 4B'li olarak çalışanlar, emeklilik maaşı hesaplamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Sisteme giriş yaparak hizmet yılı ve prim ödemelerine göre maaş bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Hesaplama için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
4B Emekli Maaşı Hesaplama

Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A-4B-4C hesaplama

4C Emekli Maaşı Hesaplama

4C (Emekli Sandığı) kapsamında kamu çalışanları, derece, kademe, ek gösterge ve hizmet sürelerini girerek maaş bilgilerine ulaşabilirler. Detaylı maaş bilgisi ve hesaplama işlemleri için bağlantıyı kullanabilirsiniz:
4C Emekli Maaşı Hesaplama

Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A-4B-4C hesaplama

Kaynak

Derleme: takvim.com.tr