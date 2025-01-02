Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? SGK 4A-4B-4C Hesaplama Sigorta Prim Gün Sayısı: Emekli maaşı hesaplanırken, ödenmiş prim gün sayısı önemli bir etkendir. Sigortalı Olarak Çalışılan Toplam Süre: Çalışma süresi, maaşın belirlenmesinde önemli bir diğer faktördür. Sigorta Başlangıç Tarihi: İlk sigorta giriş tarihi, emeklilik şartlarını ve maaşı etkileyen kritik bir unsurdur. Emekli Olma Hakkı Elde Edilen Tarih: Kişinin emekliliğe hak kazandığı tarih de maaş hesaplamasını etkiler.

4A Emekli Maaşı Hesaplama 4A (SSK) kapsamında emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını hesaplamak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sorgulama yapabilirler. Bunun için gerekli bilgileri girerek maaş tutarlarına ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve hesaplama için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

4A Emekli Maaşı Hesaplama

4B Emekli Maaşı (Bağ-Kur) Hesaplama Bağ-Kur kapsamında 4B'li olarak çalışanlar, emeklilik maaşı hesaplamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Sisteme giriş yaparak hizmet yılı ve prim ödemelerine göre maaş bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Hesaplama için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

4B Emekli Maaşı Hesaplama