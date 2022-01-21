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Haberler Ekonomi Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL'nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL'nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

Yeni ekonomi sistemi yardımıyla piyasada Türk Lirası erişiminde basitlik sağlanması yardımıyla 2022 yılının ilk ayında mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş konumunu düşüşe bıraktı. TL mevduat hesaplarında bankaların faiz oranları ortalama olarak 31 Aralık'ta %19,5 seviyelerinden, Ocak ayının ilk haftasında %17,8'e kadar geriledi. Fakat yüksek faiz oranları hala devam ediyor. Kur korumalı vadeli TL mevduat hesabı düzeneğinin yaşama geçirilmesinin sonrasında TL'nin ise döviz karşısında hareketi kısmen engellenmiş oldu. 32 günlük en yüksek faiz getirisinden yararlanmak isteyenler ise araştırmalarına devam ediyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.

takvim.com.tr
21.01.2022 11:01 - Son Güncelleme: 21.01.2022 11:01
Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL’nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira
Alternatif Bank Mevduat Hesabı
Alternatif Bank VOV Hesap yüksek faiz oranları ile TL birikimleri bağlamında en uygun faiz getirisini açıklayan bankalar arasında konumunu alıyor. %20,50'ye varan faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip teklifler sunmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL’nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

Hem de çoğu bankacılık hizmetinden de avantajlı şekilde yararlanması amacıyla dijital kanallar üzerinden kişilerin basitçe işlem yapması sağlanacak.

Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL’nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

Anadolu Bank Mevduat Hesabı

Anadolu Bank Renkli Hesap, %21 faiz seviyesi ile en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi sunmayı başarıyor. Dijitale özel yüksek faiz oranlarının yer aldığı mevduat hesabı, 90 gün süresince yapılan yüksek hoş geldin faizi yardımıyla en düşük yatırım oranlarında bile yüksek getiri sağlamaktadır.

Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL’nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı

QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında %18,50'ye varan faiz oranları ile 1 günden 1100 güne kadar kişilerin TL birikimlerini en iyi oranlarla değerlendirmeye devam ediyor. Avantajlı oranları ile basitçe birikimleriniz amacıyla en yüksek faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL’nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

Bankaların mevduat faiz oranları kur korumalı TL mevduat düzeneğinin uygulanmaya başlamasının sonrasında cazip oranları ile kişilerin dikkatini çekmeyi başardı. 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar ise yeni bir yarışa başladı.

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