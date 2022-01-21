Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda! TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL’nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira

QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı

QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında %18,50'ye varan faiz oranları ile 1 günden 1100 güne kadar kişilerin TL birikimlerini en iyi oranlarla değerlendirmeye devam ediyor. Avantajlı oranları ile basitçe birikimleriniz amacıyla en yüksek faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.