Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL? Akbank, Garanti…

Bankalar adeta birbiri ile yarış halinde ve özellikle aylık olarak kampanyalarını güncellerken faiz oranlarında da değişiklik yapıyor. Nakite sıkışan vatandaşlar para ihtiyacını karşılamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve kampanyalarını yakından takip ederek bütçesine en uygun, kolay ödeme koşulları olan seçeneği tercih ediyor. Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank gibi bankaların 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL ödeneceğini haberimizde bulabilirsiniz.