Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL? Akbank, Garanti…
Para sıkıntısı yaşayan vatandaşlar bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Borç kapatma, yeni iş kurma, tatile çıkma, eşya alma gibi daha pek çok kişisel sebebe bağlı olarak ihtiyaç kredisi ihtiyacı görülüyor. Özellikle pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların güncelihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Peki 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL ödenir? Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank gibi daha birçok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik.
23.11.2021 12:47
- Son Güncelleme: 23.11.2021 12:55
Bankalar adeta birbiri ile yarış halinde ve özellikle aylık olarak kampanyalarını güncellerken faiz oranlarında da değişiklik yapıyor. Nakite sıkışan vatandaşlar para ihtiyacını karşılamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve kampanyalarını yakından takip ederek bütçesine en uygun, kolay ödeme koşulları olan seçeneği tercih ediyor. Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank gibi bankaların 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL ödeneceğini haberimizde bulabilirsiniz.